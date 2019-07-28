Какими новинками удивит Франкфуртский автосалон

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франкфуртский автосалон, который пройдет с 12 по 22 сентября, обещает порадовать новинками, сообщает пресс-служба концерна Rheinmetall Automotive AG.
В списке новинок– Audi RS6 четвертого поколения. Объем битурбированого двигателя - четыре литра мощностью 600 лошадиных сил. В продажу он поступит в 2020 году.
На автосалоне будет представлен BMW Х6 со скоростью 250 км/час. Он обладает 4,4-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощность - 523 лошадиные силы. Приобрести его можно в ближайшее время.
Японский электрокар Honda E оборудован дисплеями в салоне, которые заменили традиционную панель приборов. Вместо зеркал установлены камеры.
Еще одна новинка – электрический минивэн Mercedes-Benz EQV. Одной зарядки хватит на 400 км, разогнаться можно будет до 160 км/ч.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.253 BYN
|2.258 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.024 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN