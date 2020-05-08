Капсула экспериментального пилотируемого космического корабля Китая успешно приземлилась

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возвращаемая капсула экспериментальной версии пилотируемого космического корабля нового поколения Китая успешно приземлилась 8 мая в 13.49 по пекинскому времени. Об этом сообщает Синьхуа.

Как заявили в китайском ведомстве, курирующем сферу пилотируемой космонавтики, капсула приземлилась на заданное посадочное место Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Экспериментальный пилотируемый корабль нового поколения был оснащен космической системой 3D-печати композитных материалов. С ее помощью осуществили первый в истории Китая опыт космической 3D-печати, а также первый международный эксперимент по 3D-печати сплошных волоконно-армированных композитных материалов. Во время полета система достигла экспериментальной научной цели 3D-печати в условиях микрогравитации, сообщила китайская газета "Жэньминь жибао". Сплошной волоконно-армированный композит является основным материалом в структуре современных китайских и иностранных космических кораблей, он обладает высокой удельной прочностью при низкой плотности. Изучение технологии космической 3D-печати этого материала имеет большое значение для долгосрочной эксплуатации будущих космических станций и развития производства сверхбольших космических структур на орбите.

Ранее сообщалось, что Китай 5 мая осуществил успешный запуск экспериментальной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B. Через 488 секунд после запуска экспериментальный пилотируемый космический корабль без экипажа вместе с испытательной версией капсулы возврата груза отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту. Успешный запуск ракеты-носителя стал очередным шагом в развитии национальной космической программы КНР. Одной из ее главных целей является строительство космической станции. Long March-5B, специально разработанная для китайской пилотируемой космической программы, будет в основном использоваться для запуска модулей станции.-0-