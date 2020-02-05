Карпенко об оснащении школ: мультиборды, станки для кабинетов труда и 3D-принтеры

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается оснащение школ современным оборудованием, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году современное оборудование централизованно поставлялось для кабинетов химии, биологии. Закупались также мультиборды. "В этом году планируем завершить поставку оборудования для кабинетов химии, продолжить оснащение кабинетов биологии и поставку мультибордов", - проинформировал министр.

Нужно укрепить оснащенность кабинетов трудового обучения современными станками, оборудованием, наглядными пособиями. "Наверное, и 3D-принтер должен прийти в школу", - считает министр. Он привел данные социсследования: на необходимость такой работы указали почти 87% учащихся и 67% их родителей.

Школы и далее будут оснащаться спортивным инвентарем, в том числе и современными тренажерами.-0-