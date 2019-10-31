Картину Леонардо да Винчи покажут посетителям Лувра в 3D

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке работ знаменитого Леонардо да Винчи его "Джоконду" можно будет увидеть в 3D, сообщает Engadget .

Авторы инсталляции решили удивить посетителей Лувра и создали трехмерную копию известной картины. Они, с помощью технологии виртуальной реальности, воссоздали Мону Лизу, которая сидит на стуле перед посетителя выставки в той позе, в которой она позировала перед Леонардо да Винчи.

Специалисты провели колоссальную работу, проанализировав рентгеновские и инфракрасные снимки картины. После этого им удалось воссоздать 3D-модель и окончательно убедиться, что на картине - женщина из благородного рода.

Помимо всего прочего, специалисты смогли изучить технику "сфумато", которую впервые стал применять Леонардо да Винчи. Она подразумевает, что художник пишет картину, наслаивая краски друг на друга, смягчая очертания предметов, чтобы показать окружающий воздух.

Выставка работ Леонардо да Винчи в Париже приурочена к 500-летию со дня смерти художника и продлится четыре месяца. -0-