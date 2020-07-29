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29 июля 2020, 16:03

Кэтрин Чэнь из компании Huawei: совместная ответственность за общее будущее

Кэтрин Чэнь во время своего доклада
Кэтрин Чэнь во время своего доклада

Сегодня Кэтрин Чэнь, старший вице-президент и председатель совета директоров компании Huawei, выступила с основным докладом на онлайн-саммите Better World Summit 2020. По словам Чэнь, регулирующие органы в сфере телекоммуникаций во множестве стран и отраслей должны совместно заниматься решением общих проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19, и создавать мир, в котором найдется место для каждого.

Среди докладчиков на саммите были представители Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ-Р), Ассоциации глобальных систем мобильной связи (GSMA), Европейской ассоциации конкурентных телекоммуникаций (ECTA), Южно-Африканского департамента связи и цифровых технологий, Национальной комиссии Таиланда по цифровой экономике и обществу, Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), Немецкой ассоциации интернет-индустрии (ECO) и ADL.

Кроме перечисленных докладчиков к онлайн-трансляции мероприятия присоединились тысячи участников из более чем 80 стран, чтобы узнать о том, как политика отрасли может поспособствовать развитию цифровой экономики, выходу из кризиса и совместному построению будущего, предоставляющего широчайшие и равноправные возможности для каждого.

Чтобы обеспечить лучшее будущее для всех, необходимы совместные усилия

В последние 30 лет информационные технологии бурно развивались, существенно упрощая жизнь и трудовую деятельность людей. Пандемия COVID-19 показала, что цифровая инфраструктура не поспевает за развитием технологий. По данным МСЭ, более половины мирового населения по-прежнему не имеет доступа к интернету и другим цифровым технологиям. Поскольку экономический рост разных стран замедляется, их правительства все больше интересуются стратегиями восстановления экономики. "Мы рассчитываем, что в будущем мир станет более взаимосвязанным, интеллектуальным и инновационным, - заявила г-жа Чэнь. - В первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы совместными усилиями построить этот стабильный мир, открывающий широчайшие и равноправные возможности для каждого человека".

Для восстановления экономики жизненно необходимо использовать подход "сверху-вниз" и при этом направлять творческую энергию и жизненные силы снизу-вверх.

По мере того как все больше стран и регионов успешно справляются с инфекцией и распространением COVID-19, их экономическая деятельность начинает приходить в норму. Многие правительства разработали разнообразные планы стимулирования экономики, в которых ИКТ неизменно занимают ключевое место. В Китае на осуществление плана "Новая инфраструктура" выделено более одного триллиона китайских юаней, которые в течение следующих пяти лет будут инвестированы исключительно в технологию 5G. Ожидается, что это поспособствует росту цифровой экономики Китая на 15,2 триллиона китайских юаней и ускорит восстановление внутренней экономики. ЕС также анонсировал программу быстрого восстановления экономики, на которую выделено 1,1 триллиона евро.

"Чтобы оживить экономику, нам необходимо использовать подход "сверху-вниз" и при этом направлять творческую энергию и жизненные силы снизу-вверх, - отметила г-жа Чэнь. - Благодаря поддержке государственной политики, связанной с активной цифровой трансформацией всей отрасли, каждая отрасль сможет использовать преимущества цифровых технологий, повысить эффективность работы и продолжить развитие".

Программа "Семена будущего" дарит надежду на успешный завтрашний день благодаря использованию ИКТ

Ссылаясь на недавний доклад Всемирного банка об увеличивающемся разрыве между быстро растущей глобальной цифровой экономикой и отсутствием навыков использования цифровых технологий, г-жа Чэнь отметила: "Компания Huawei продолжает осуществлять свою флагманскую программу "Семена будущего". Запущенная в 2008 году программа ставит свой целью подготовку на местах перспективных кадров в области ИКТ. К настоящему времени в ее рамках прошли обучение свыше 3000 студентов из более чем 400 университетов в 108 странах и регионах. В связи с пандемией мы открываем доступ к программе в режиме онлайн большему числа выдающихся студентов, чем когда-либо прежде. Поскольку цифровые технологии широко внедряются во все новых отраслях, это поспособствует достижению "Стратегических целей развития Организации Объединенных Наций 2030", особенно тех, что связаны с изменением климата.

В рамках мероприятии другие докладчики также поделились своими взглядами на то, как построить лучший мир в будущем.

l Старшие сотрудники из международных организаций, включая МСЭ, ассоциацию GSM и АЕСТЗ, говорили о разработке глобальных единых стандартов ИКТ, развитии цифровой экономики, ускорении цифровой инклюзивности и принятии этих новых экономических норм.

l Представители национальных регулирующих органов уделили в своих выступлениях больше внимания передовым практикам. Представители регулирующих органов из Южной Африки, Таиланда, Китая и Германии, а также высшее руководство многочисленных отраслевых ассоциаций рассказали о том, какие усилия они прикладывают и какие политические программы реализуют для стимулирования инвестиций в цифровую инфраструктуру и цифровую трансформацию в рамках широкого спектра отраслей.

l На саммите несколько старших аналитиков подробно объяснили, как побочный эффект от цифровой экономики поможет оживить реальную экономику.

Саммит Better World Summit транслировался в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках. Для получения более подробной информации нажмите здесь.

О компании Huawei

Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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