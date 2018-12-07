Киберспортивный фестиваль проведут 8 декабря в Гомеле

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Киберспортивный фестиваль пройдет в Гомеле в Белорусском государственном университете транспорта 8 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
Участие в нем примут около 400 человек - школьники, студенты, работающая молодежь. "На фестивале, который станет первым в Гомеле, пройдут три итоговых годовых турнира по дисциплинам Dota 2, League of Legends и Hearthstone. 16 лучших игроков Гомельской области сразятся за призы и чемпионский титул", - отметили организаторы.
Параллельно все желающие смогут посоревноваться в девяти игровых дисциплинах. Победителям вручат призы.
Приятные сюрпризы подготовили организаторы для зрителей. Им предложат поучаствовать в конкурсах и ответить на вопросы викторины о компьютерных играх. Также желающие смогут опробовать последнее поколение игровых приставок вместе с очками виртуальной реальности, раскрыть свои хореографические способности в танцевальной игре и т.д. Развлекательные точки будут работать на протяжении всего мероприятия.
Организаторами фестиваля выступают проект BYcybergame и Белорусский государственный университет транспорта.-0-
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