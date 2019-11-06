Киберспортсмены разыграли повышенный призовой фонд на турнире по Dota 2

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники финала киберспортивного турнира "МЭТА Alfa Donate" по игре Dota 2 разыграли повышенный призовой фонд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации киберспорта.

На отборочной стадии турнира за право претендовать на призовой фонд в размере Br6530 спорили более 200 игроков. В том числе киберспортсмены, имеющие опыт выступлений в турнирах международного уровня, проводимых за пределами Беларуси. В финал прошли четыре коллектива: Team Unique, "Da Da Mi, N7 и Akatsuki gang.

Фото из VK-аккаунта Белорусской Федерации Киберспорта

Главный приз - Br5130 - достался Team Unique. Серебряные призеры (Da Da Mi) заработали Br800. Остальные участники решающей стадии состязаний выиграли по Br300.

МЭТА - серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.

Белорусская федерация киберспорта - организация, содействующая развитию компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года, за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.-0-