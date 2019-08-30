Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси

Видеосервис VOKA и сеть кинотеатров Silver Screen cinemas открывают в Минске кинозал с уникальной технологией просмотра ScreenX. Инновационное проекционное оборудование будет установлено в одном из залов VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Таким образом, минчане первыми в Восточной Европе и СНГ получат возможность оценить ScreenX-формат просмотра кино. Эта инновация наиболее широко представлена в кинотеатрах Азии и только начинает появляться в кинотеатрах Европы.

"Сеть Silver Screen стремится отслеживать актуальные тренды современной киноиндустрии. Так получилось и на этот раз: мы с нашим давним партнером VOKA не просто привезли в Беларусь передовую технологию ScreenX, но и сделали это первыми в СНГ. Мы находим нашу коллаборацию с VOKA результативной и нужной потребителю: ведь именно благодаря практике взаимодействия ведущих игроков рынка VOKA и Silver Screen и был реализован этот проект. Для нас важно, что посетители нашей сети смогут первыми получить абсолютно новый зрительский опыт и невероятные впечатления от просмотра кино. Надеемся, что наши гости встретят инновацию с интересом, чтобы в будущем мы смогли продолжать ее развитие", - отметила директор по маркетингу сети кинотеатров Silver Screen Елена Живоглод.

"VOKA стремится предоставлять пользователям передовые сервисы - а значит, максимально оперативно реагировать на появление технологических новинок. Конечно же, мы учитываем, как нас смотрят - со смартфона в онлайн-режиме, дома по телевизору или офлайн - в кинотеатре. В каждом случае для нас важно расширить рамки привычных ощущений и впечатлений для зрителя. Мультипроекционная панорамная технология ScreenX открывает уникальные возможности для восприятия кино на новом уровне. Мы рады в сотрудничестве с сетью Silver Screen первыми в стране представить такой необычный формат в кинотеатре VOKA CINEMA", - отметил заместитель генерального директора компании A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

ScreenX - это новый уровень погружения в сюжет с обзором на 270 градусов. Сам зал для просмотра в формате ScreenX оборудован пятью проекторами и тремя экранами (центральный и два боковых).

Благодаря подключению периферийного зрения во время просмотра технология ScreenX гарантирует яркий опыт и уникальные ощущения личного присутствия в фильме. Сюжет буквально разворачивается вокруг зрителя.

Первым фильмом, который смогут увидеть посетители ScreenX-зала, станет блокбастер "Человек-паук: вдали от дома". Угол обзора позволит увидеть все, что скрыто от зрителей в стандартном формате просмотра. Любители технологичных новинок и фанаты киновселенной Marvel смогут почувствовать полное погружение в действие на трех ScreenX-экранах.

Будьте в числе первых, кто окунется в сюжет с помощью технологии ScreenX - билеты на киносеанс уже в продаже в VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Приобрести их можно здесь .

Размещение рекламы на БЕЛТА