Китай готовит к запуску последний спутник системы "Бэйдоу"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай завершит формирование национальной спутниковой группировки "Бэйдоу" в июне, заявил глава управления спутниковой навигацией Китая Ран Чэнци, сообщает China Daily.

Поэтапное развертывание китайской спутниковой навигационной группировки "Бэйдоу" началось в 2000 году. К 2012 году была сформирована основная часть системы, обеспечивающая покрытие Китая и сопредельных территорий. Завершающий этап, получивший название "Бэйдоу-3", позволит обеспечить глобальный охват навигационной группировки. Эта часть системы включает 30 спутников, 29 из которых уже выведены на околоземную орбиту.

В настоящее время спутник и ракета-носитель уже отправлены на стартовую площадку для подготовки к запуску.-0-