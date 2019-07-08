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Китай планирует запустить первую миссию на Марс в 2020 году

Технологии 08.07.2019 | 08:03
Фото Синьхуа-БелТА
Фото Синьхуа-БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай планирует запустить свою первую миссию на Марс в 2020 году. Ученые уже завершили создание марсохода, сообщает китайское издание Global Times.

О планах по запуску марсохода было объявлено на конференции по спутнику и космосу, которая 5-7 июля прошла в городе Жичжао (провинция Шаньдун). Основная задача марсохода заключается в поиске признаков жизни на планете. Он изучит атмосферу, ландшафтные, геологические и магнитные характеристики, которые могли бы стать ключом к пониманию происхождения и эволюции Марса в Солнечной системе.

Среди задач миссии оценить также потенциал планеты для трансформации, которая позволит сделать ее пригодной для жизни человека.

Помимо марсохода, в состав миссии включены орбитальный аппарат и посадочный модуль.-0-

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Теги
исследование, Китай, космос, наука
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