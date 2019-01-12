Китай поставил рекорд космических стартов в 2018 году

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.В прошлом году Китай произвел 39 запусков космических летательных аппаратов, что стало рекордом среди всех стран мира, пишет издание China Daily.

Китай за весь прошлый год выполнил столько же пусков, сколько за весь период 1990-х. Количество запусков превосходит совокупные запуски России, Евросоюза и Индии за 2018 год.

На втором месте по этому показателю - США с 34 запусками.-0-