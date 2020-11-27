Китай построит исследовательскую станцию на Луне

27 ноября, Хайкоу /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай планирует построить научно-исследовательскую станцию на Луне в рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы, сообщил главный конструктор программы У Вэйжэнь.
Станция будет состоять из нескольких зондов (на лунной орбите и на поверхности Луны) и проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.
У Вэйжэнь отметил, что китайские ученые готовы сотрудничать с иностранными коллегами по созданию международной лунной научно-исследовательской станции.
Китай 24 ноября запустил лунный зонд "Чанъэ-5" для сбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности Луны. Это событие ознаменовало завершение в Китае третьего этапа лунной программы.
На четвертом этапе программы планируется всестороннее исследование состава материалов и космической среды Луны, проведение научно-исследовательских испытаний и тестировании ключевых технологий.-0-