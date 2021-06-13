Китай собирается в 2030 году запустить миссию по доставке образцов с Марса

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай к 2030 году собирается запустить несколько космических миссий, в том числе по сбору и доставке на Землю образцов с Марса, сообщает Синьхуа.

Дальнейшее развитие китайской космической программы включает исследование астероидов и системы Юпитера, сбор образцов с Марса и исследование полярного региона Луны.

Официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян на пресс-конференции в Пекине заявил, что примерно в 2025 году Китай намерен в рамках одной миссии запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы. Запуск миссии по возвращению образцов с Марса и миссии по исследованию системы Юпитера планируется запустить примерно в 2030 году.

Также в ближайшие пять лет Китай собирается запустить лунные зонды "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" для изучения условий среды и ресурсов Луны и сбора образцов из полярной области спутника Земли.

К концу 2022 года Китай завершит строительство собственной космической станции, на которой космонавты смогут находиться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов. По словам Сюй Хунляна, в будущих планах развития основное внимание будет также уделяться разработке ракет-носителей большой грузоподъемности, многоразовых космических транспортных систем и спутниковой сети Интернет.-0-