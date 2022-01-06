Китай успешно провел испытание манипулятора на национальной космической станции

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай провел сегодня успешное испытание перемещения грузового космического корабля при помощи руки-манипулятора, установленной на национальной космической станции. Об этом говорится в заявлении Управления программы пилотируемых космических полетов КНР в социальной сети WeChat, сообщает ТАСС.

"6 января в 6.59 по пекинскому времени (1.59 мск) спустя около 47 минут межсистемного взаимодействия, испытание перемещения грузового космического корабля "Тяньчжоу-2" при помощи роботизированной руки-манипулятора достигло полного успеха", - сообщается в документе. Отмечается, что Китай впервые испытал установленную на космической станции руку-манипулятор для переноса крупногабаритного космического аппарата.

После того, как "Тяньчжоу-2" отстыковался от базового модуля станции, рука-манипулятор переместила его в сторону, а затем произвела обратную операцию и вернула корабль на прежнее место. После этого грузовой корабль и базовый модуль станции "Тяньхэ" вновь произвели стыковку.

На станции находится экипаж из трех человек. Космический корабль "Шэньчжоу-13" с тайконавтами на борту был запущен 16 октября. Им предстоит провести в космосе шесть месяцев. 7 ноября этот экипаж впервые вышел в открытый космос.

Китайская станция находится на высоте около 400 км и рассчитана на трех человек (до шести при смене экипажа или прибытии миссий посещения). По планам она будет функционировать не менее 10 лет. Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 т, объем отсеков достигает 110 куб м. Ожидается, что орбитальный объект в полной мере начнет функционировать в этом году. В Китае сообщают, что станция будет доступна для международных проектов.-0-