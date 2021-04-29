Китай успешно запустил основной модуль национальной космической станции

29 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" запустил на орбиту основной модуль национальной космической станции "Тяньхэ". Таким образом положено начало серии ключевых запусков, цель которых - завершить строительство китайской космической станции к концу 2022 года.

Заместитель главного конструктора космической станции Китайской академии космических технологий Бай Линьхоу сообщил, что модуль "Тяньхэ" будет действовать как центр управления и контроля космической станции "Тяньгун". Кроме того, основной модуль может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени.

Общая длина "Тяньхэ" составляет 16,6 м, максимальный диаметр - 4,2 м, взлетная масса - 22,5 т. Он самый большой космический аппарат, разработанный в Китае.

Космическая станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторными капсулами с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 т. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 т.

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 км. Проектный срок службы составит 10 лет, но, по мнению экспертов, она может прослужить более 15 лет при надлежащем техническом обслуживании и ремонте.

"Наша цель - освоение технологий по монтажу, эксплуатации и обслуживанию крупногабаритных космических аппаратов на орбите, и мы стремимся превратить космическую станцию "Тяньгун" в космическую лабораторию государственного уровня, поддерживающую длительное пребывание космонавтов и осуществление крупномасштабных научных, технологических и прикладных экспериментов", - заявил Бай Линьхоу.

Ожидается, что станция также внесет свой вклад в мирное освоение и использование космических ресурсов посредством международного сотрудничества, а также позволит накопить технологии и опыт для будущих исследований глубокого космоса.-0-