Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице корпорации в мессенджере WeChat, спутник был запущен в 11.58 по местному времени (6.58 по московскому) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B, CZ-3B) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).

Отмечается, что Gaofen-14 позволит делать снимки с высоким разрешением наземных объектов, что поможет в создании 3D-карт.

Нынешний запуск стал 354-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.-0-