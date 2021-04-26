Китай в 2024 году отправит зонд "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны

26 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай намерен в 2024 году запустить зонд "Чанъэ-6" для сбора образцов в бассейне Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао сообщил, что детальное проектирование миссии продолжается. По его словам, Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году.

В 2020 году Китай запустил зонд "Чанъэ-5", успешно доставив на Землю 1731 г лунных образцов. Таким образом, Китай стал первой за последние 44 года страной, осуществившей миссию по транспортировке геологической породы с поверхности спутника Земли. Планируется, что "Чанъэ-6" также будет собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.-0-