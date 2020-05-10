Китай впервые протестировал 3D-принтер в космосе

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический 3D-принтер, созданный Китаем, и два напечатанных им на орбите образца успешно возвратились на Землю. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайскую академию космических технологий /КАКТ/.

На Землю их доставила возвращаемая капсула китайского пробного пилотируемого космического корабля нового поколения, который был запущен с космодрома Вэньчан на южнокитайском острове Хайнань. Капсула приземлилась в заданное посадочное место в автономном районе Внутренняя Монголия.

Это первый тест для всего мира, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать с использованием непрерывных полимерных композитов, армированных углеродным волокном.

Исследователи готовы провести дополнительные проверки эффективности работы вернувшегося из космоса принтера и после этого дать тщательную оценку характеристик этой новинки.

В тесте оба образца были напечатаны из непрерывных углеродных волокнистых материалов, что заложило важный технологический фундамент для будущего развития 3D-печати с использованием композиционных материалов.

На орбите система 3D-печати также реализовала автоматический контроль во всем процессе работы, отметила КАКТ.-0-