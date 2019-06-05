Китай впервые запустил ракету-носитель с моря

5 июня, Циндао /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай успешно осуществил первый запуск твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы.
Старт состоялся сегодня с платформы гражданского корабля в Желтом море. Ракета успешно вывела на орбиту семь спутников.
Как считают эксперты, преимуществами запуска ракеты с моря являются его высокая маневренность и экономичность. Места запуска и приземления ракеты могут быть гибкими и выборочными. Технология запуска с моря поможет Китаю предоставить услуги по запуску ракет странам, участвующим в инициативе "Пояс и путь".-0-
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