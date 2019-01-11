Китай заявил об успешном завершении миссии лунного зонда "Чанъэ-4"

11 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай заявил, что космический аппарат "Чанъэ-4", который первый раз в истории человечества совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, успешно выполнил свою миссию.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщает, что аппарат "Чанъэ-4" успешно завершил панорамную съемку поверхности обратной стороны Луны. Снимки были переданы на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо".

Зонд "Чанъэ-4" прилунился 3 января в заданном районе обратной стороны Луны - районе с координатами 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния.

Китайская лунная программа, получившая название мифической богини "Чанъэ", была запущена в 2004 году. В программе предусматриваются такие задачи, как полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю.-0-