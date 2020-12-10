Китай запустил два спутника для изучения гравитационных волн

10 декабря, Сичан /БЕЛТА - Синьхуа/. Китай успешно запустил и вывел на заданную орбиту два спутника для наблюдения за гравитационными волнами.

Спутники, которые являются частью миссии GECAM, были запущены сегодня с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11".

Спутники будут использоваться для мониторинга электромагнитных явлений, быстрых радиовсплесков, высокоэнергетических излучений, гамма и магнитарных всплесков, а также для изучения нейтронных звезд и черных дыр.

Проект GECAM осуществляется Китайской академией наук. Ракета "Чанчжэн-11" разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий. Сегодняшний запуск спутников стал 355-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".-0-