Китай запустил первый метеорологический спутник нового поколения

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай сегодня с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны успешно запустил новый метеорологический спутник и вывел его на заданную орбиту, сообщает агентство СИНЬХУА.

Спутник "Фэнъюнь-4B" был запущен в 00.17 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Как отметили в центре запуска спутников, сегодняшний пуск стал 372-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Спутник "Фэнъюнь-4B" - первый из китайских метеорологических спутников нового поколения на геостационарной орбите. Он будет использоваться для анализа и прогнозирования погоды, а также для мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий.

Спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники соответственно. Оба учреждения входят в Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий.-0-