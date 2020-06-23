Китай запустил последний навигационный спутник "Бэйдоу"

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай провел успешный запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы "Бэйдоу". Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на Управление спутниковых навигационных систем страны.

Пуск состоялся с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би". Он будет работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами "Бэйдоу" после корректировки орбиты и проведения серии тестов.

Первоначально старт планировался на 16 июня, но его перенесли из-за технической неисправности.

Планируется, что уже в этом году "Бэйдоу" будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.-0-