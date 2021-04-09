Китай запустил спутник для изучения околоземного пространства

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай сегодня осуществил успешный запуск третьего спутника серии Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства и тестирования космического оборудования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Запуск состоялся в 07:01 (02:01 по минскому времени) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B, "Чанчжэн-4Б").

Нынешний запуск стал 365-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Запуск первого спутника серии Shiyan-6 состоялся в ноябре 2018 года, второго - в июле 2020-го.

Согласно официальному заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), в текущем году КНР планирует осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд.-0-