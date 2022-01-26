Китай запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай вывел на околоземную орбиту спутник для наблюдения за поверхностью Земли, который будет использоваться для эффективного мониторинга геологической среды, оползней и землетрясений, сообщает Синьхуа.

Запуск спутника L-SAR 01А был совершен в 07:44 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "CZ-4С" /"Чанчжэн-4В"/ с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Этот полет ракеты-носителя серии "Чанчжэн" стал 407-м по счету. В конце февраля на орбиту будет выведен спутник L-SAR 01B, который входит в спутниковую группу.

Данный проект, характеризующийся широким охватом и высоким пространственным разрешением, поможет снизить зависимость Китая от предоставляемых зарубежными странами данных в таких областях, как геология, мониторинг сейсмических катастроф и реагирование на чрезвычайные ситуации.-0-