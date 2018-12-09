Китайская компания к 2022 году создаст сеть спутников для интернета вещей

9 декабря, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. Китайская инновационная компания Commsat объявила о планах к 2022 году создать на низкой околоземной орбите сеть из 72 спутников связи, которые будут обеспечивать работу устройств интернета вещей (IoT).

Первые 7 малых спутников этой компании под названием "Пяочун" ("Божья коровка") были запущены 7 декабря. Они вместе с двумя спутниками Саудовской Аравии выведены на намеченную орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", которая стартовала с космодрома Цзюцюань.

После завершения орбитального тестирования спутники этой серии будут использованы для отработки технологий IoT. В перспективе они будут применяться в различных областях, включая охрану диких животных, организацию аварийно-спасательных операций, мониторинг транспортных средств и судов, логистическое сопровождение.

Как сообщил руководитель проекта, главный исполнительный директор компании Commsat Се Тао, один из названных спутников весит более 100 кг, а остальные имеют массу до 10 кг и относятся к наноспутникам.

Эксперты прогнозируют широкую популяризацию IoT-устройств к 2020 году. В связи с этим многие китайские и зарубежные предприятия приступили к созданию своей сети низкоорбитальных спутников связи.

Commsat занимается исследованиям в сфере инновационного применения малых спутников и разработкой технологий системы связи и создания спутниковой группировки. Инвестором компании выступает Сианьский институт оптики и точной механики Академии наук Китая.-0-