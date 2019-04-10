Китайская компания разработала ОС, позволяющую управлять роботами с помощью смартфона

10 апреля, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайская компания "Синьсун" (Siasun) разработала интеллектуальную операционную систему, которая делает возможным дистанционное управление роботом с помощью смартфона.

Надев очки дополненной реальности (AR), оператор способен получить данные в режиме реального времени, контролировать выполняемый роботами процесс производства в цехе и давать производственные задания через смартфон. "Портативная операционная система значительно упростила контроль и управление роботом, а технология AR также позволяет опытному инженеру помогать клиентам со сложным тестированием роботов вне зависимости от места его нахождения", - сказал инженер компании "Синьсун" Хэ Юаньи.

По его сообщению, эта система может применяться в таких областях, как автомобилестроение, электротехника, производство медицинских инструментов и фармацевтика.

Основанная в 2000 году компания "Синьсун" является ведущей китайской компанией по производству интеллектуальных роботов, которая уже сконструировала сотни типов роботов и автоматических продуктов.-0-