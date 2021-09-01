Китайские инженеры научили двуногого робота летать (Видео)

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых из Китая создала двуногого робота Jet-HR2, который способен подниматься в воздух на несколько метров. Кадры разместили на YouTube, а доклад о работе доступен на сайте arXiv.org.

Инженеры из Гуандунского технологического института ранее уже создали подобную модель под названием Jet-HR1, а теперь выпустили обновленную версию. По мнению специалистов, такие двуногие роботы - очень перспективное направление. Конструкция позволяет добиться большой проходимости, а для того, чтобы преодолеть высокие препятствия, новую модель оборудовали несколькими вентиляторами.

Jet-HR2 получил четыре устройства для вертикального взлета, а за стабильность полета отвечают два контроллера. На демонстрационных роликах видны полеты робота с контроллерами и без них. Более подробно ознакомиться с разработкой китайских ученых можно будет на конференции ICRA в 2022 году. -0-