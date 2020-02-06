Китайские компании создают магазин приложений, способный конкурировать с Google Play

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские технологические гиганты Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo работают над созданием единой платформы, на которой будут размещаться и продаваться игры, музыка, фильмы и различные приложения, сообщает агентство Reuters.

Платформа GDSA (Global Developer Service Alliance) значительно облегчит разработчикам приложений продвижение своих продуктов на зарубежных рынках. Каждая из четырех компаний будет использовать свои преимущества в конкретных регионах. Xiaomi, например, в Индии, Vivo и Oppo - в Юго-Восточной Азии, а Huawei - в Европе.

Аналитики считают, что GDSA составит серьезную конкуренцию сервису Google Play. Запуск платформы может состояться уже в марте.-0-