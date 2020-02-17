Китайские школы из-за коронавируса открылись онлайн

17 февраля, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайских школах из-за вспышки коронавируса началось онлайн-обучение.

Школьный семестр по окончании каникул, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю, должен был стартовать 17 февраля. Однако из-за массовой вспышки заболевания вирусом COVID-19 открытие школ откладывается. Конкретную дату, когда ребята опять смогут сесть за парты, пока не называют. Но учебный процесс не прекратился: миллионы китайских школьников будут получать знания онлайн.

Учащиеся начальных и неполных средних школ Китая получили доступ к онлайн-программам. Учебные материалы представляют собой видеоуроки, которые ведут учителя. Общение школьников с преподавателями происходит через онлайн-чаты. На образовательных сайтах размещены также инструкции, как избежать заражения коронавирусом.

Онлайн-обучение студентов 17 февраля началось и в вузах Пекина. В настоящее время при Пекинском педагогическом университете разрабатывается онлайн-платформа для обучения старшеклассников средней школы.

По последним данным, в Китае количество зараженных коронавирусом COVID-19 с момента вспышки заболевания превысило 70,5 тыс. человек.-0-