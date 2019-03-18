Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора

18 марта, Сиань /БЕЛТА - Синьхуа/. Группа китайских студентов в провинции Шэньси (северо-западный Китай) построили беспилотное судно с дистанционным управлением для сбора мусора из воды.

Приводимая в действие электрическими пропеллерами мусороуборочная лодка может двигаться вперед или назад, поворачиваться, следуя инструкциям, поступающим через дистанционное управление или мобильное приложение.

У судна длиной 1,6 м, шириной 1,3 м, высотой 0,9 м на передней части есть два полуметровых манипулятора. При движении судна вперед собранный манипуляторами мусор остается в клетке внутри лодки.

"Лодка способна собрать до 25 кг мусора и примерно в три раза эффективнее, чем человек-уборщик", - рассказал главный изобретатель Чжу Цзяньнань и уточнил, что для полной зарядки лодки требуется около четырех часов. Она может работать непрерывно до восьми часов. Более того, судно автоматически избегает препятствий благодаря ультразвуковой радарной системе.

Уборочная лодка была введена в эксплуатацию на озерах и реках в ряде китайских городов материковой части Китая, таких как Сиань и Нинбо (восточный Китай) для улучшения состояния водной среды, отметил Чжу Цзяньнань, который основал технологическую компанию по производству мусороуборочных лодок.

Помимо сбора мусора, лодка может быть оснащена другим интеллектуальным оборудованием для мониторинга качества воды и выявления источников загрязнения.-0-