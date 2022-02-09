Китайские ученые разработали экспресс-тест, способный за 4 минуты выявить коронавирус

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые разработали экспресс-тест на COVID-19 в виде электромеханического датчика, который определяет наличие вируса в течение четырех минут. Об этом сообщается в научном журнале Nature Biomedical Engineering.

"Мы поместили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированный и портативный прототип устройства и продемонстрировали, что он обнаружил вирусную РНК менее чем за четыре минуты", - говорится в докладе исследователей Фуданьского университета в Шанхае.

Для испытаний теста ученые взяли биоматериал 33 человек в Шанхае, у которых был коронавирус, а также 54 образца у людей, которые не были инфицированы, но при этом у некоторых была лихорадка или положительный тест на грипп.

Исследователи заявили, что результаты их метода идеально совпали с результатами ПЦР-тестов: во всех 33 случаях был точно выявлен вирус и ни у одного из 54 человек, которые были во второй группе, не было ложноположительного результата.

Ученые заявили, что их экспресс-тест можно использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях, включая аэропорты, медицинские учреждения и даже дома. Они заявили, что эту технологию также можно будет применять и для тестирования на другие типы инфекций.

Китай сейчас - один из крупнейших в мире производителей наборов для тестирования на коронавирус.-0-