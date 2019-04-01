Китайские ученые разработали метод превращения сельскохозяйственных отходов в авиатопливо

1 апреля, Шэньян /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые разработали метод, позволяющий преобразовать сельскохозяйственные отходы в авиационное топливо высокой плотности, которое сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.
Разработка принадлежит исследователям из Даляньского института химической физики Академии наук Китая. Они успешно пришли к производству из целлюлозы химического соединения под названием полициоалкан (polycyoalkane). Как известно, целлюлоза представляет собой основной компонент сельскохозяйственных и лесных отходов.
Полученная смесь, как сообщается, отличается более низкой температурой замерзания и более высокой плотностью по сравнению с обычным топливом для реактивных двигателей. Ее можно использовать в качестве альтернативы существующего авиатоплива высокой плотности или добавки для повышения эффективности других видов авиатоплива.
Полученное из биомассы топливо имеет более высокую плотность, что позволит летательным аппаратам летать дальше и перевозить больше, чем при использовании обычного топлива для реактивных двигателей.-0-
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