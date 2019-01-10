Китайские власти предложили Илону Маску вид на жительство

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай предложил основателю компании Tesla Илону Маску грин-карту. С такой инициативой выступил премьер-министр Госсовета страны Ли Кэцян на встрече с Маском в Пекине, сообщается на сайте правительства республики.
На встрече обсуждался новый завод Tesla в Шанхае, который, по мнению Маска, имеет шансы стать самым передовым в мире. О строительстве завода сообщалось в начале этого года. Он станет первым в отрасли, который будет принадлежать стопроцентно иностранным лицам, находясь в КНР. Вся его продукция будет полностью соответствовать требованиям китайского рынка.-0-
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