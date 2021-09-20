Китайский аналог TikTok ограничил доступ детям младше 14 лет до 40 минут в день

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная китайская соцсеть Douyin (аналог TikTok) ограничила до 40 минут в день доступ к своему приложению детям младше 14 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Отмечается, что теперь дети до 14 лет смогут пользоваться соцсетью не более 40 минут в день и только с 6.00 до 22.00. Для реализации новой политики Douyin перевела всех пользователей младше 14 лет в специальный молодежный режим.

Помимо введения ограничений по времени, в Китае намерены внимательнее подходить к содержанию видеороликов, доступных для детей. В частности, представители компании ByteDance заявили, что детям будут доступны новые приложения с образовательными материалами, такие как интересные научно-популярные эксперименты, выставки в музеях и галереях, красивые пейзажи со всей страны.

Ограничение для пользования китайским TikTok - уже не первый подобный шаг в Китае. Ранее в конце августа нынешнего года власти КНР ввели жесткие меры по ограничению времени, проводимому несовершеннолетними в сетевом пространстве за онлайн-играми. Власти Китая считают, что эти меры должны создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения.-0-