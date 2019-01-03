Китайский аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны

3 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайский лунный зонд "Чанъэ-4" совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Это первый космический аппарат в истории человечества, который прилунился на обратной стороне спутника Земли.

Сообщается, что "Чанъэ-4", состоящий из посадочного аппарата и лунохода, в 10.26 по пекинскому времени совершил посадку в предназначенном районе на поверхности Луны в точке с координатами 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты.-0-