Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский космический корабль "Чанъе-5", на борту которого находятся образцы лунной породы, приземлился 16 декабря в пустыне во Внутренней Монголии, на севере Китая, сообщает BBC .

Как сообщило китайское государственное телевидение, местонахождение 300-килограммовой капсулы уже обнаружено. Таким образом, Китай стал третьей в мире страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. По плану аппарат должен был собрать около 2 кг образцов, однако китайская сторона не разглашает точное количество.

"Чанъе-5" отправился в космос 24 ноября, спускаемый аппарат достиг лунной поверхности неделей позже, 1 декабря, и прилунился в Океане штормов. Эту сторону Луны человечество исследует впервые.

"Луна - это своего рода капсула времени. Образцы породы помогут нам лучше понять отдельные особенности более поздней истории Солнечной системы. Образцы с "Чанъе-5" значительно расширят наши знания о системе Земля - Луна и в целом о Солнечной системе", - считает директор Национальной космической академии Великобритании Ану Оджа.

Впервые за более чем четыре десятилетия ученые получат доступ к новым образцам лунной породы. Последний раз лунный грунт привез на Землю в 1976 году советский аппарат "Луна-24".-0-