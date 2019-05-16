Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайский луноход "Юйту-2", отправленный на Луну в рамках миссии "Чанъэ-4", провел исследования мантии обратной стороны Луны.

Как сообщают исследователи, с помощью спектрометра, установленного на луноходе, удалось обнаружить в мантии Луны пироксены и оливины - минералы с высоким содержанием железа.

Фото Синьхуа

Ученые считают, что эти породы изначально входили в состав верхней мантии и оказались на поверхности из-за ударов метеоритов. При этом кора Луны состоит из более легких минералов из класса плагиоклазов.

Состав лунной мантии долгое время был предметом теории. Ни лунные образцы, полученные в результате миссий США и Советского Союза, ни зонды дистанционного зондирования, вращающиеся вокруг Луны, не предоставили прямых доказательств точного состава лунной мантии.

Китайские ученые сосредоточили свое внимание на особом районе на противоположной стороне Луны - бассейне Южного полюса - Айткена (СПА), который образовался в результате столкновения более 4 млрд лет назад. Бассейн является самым старым и самым крупным ударным кратером на Луне.

Отмечается, что исследование может послужить ориентиром для будущей миссии по сбору и возвращению образцов и даже строительству лунной базы.

Китайская лунная программа, получившая название мифической богини Чанъэ, была запущена в 2004 году. В программе предусматриваются такие задачи, как полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю.

Зонд "Чанъэ-4" прилунился 3 января 2019 года в заданном районе обратной стороны Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния.-0-