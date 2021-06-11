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11 июня 2021, 08:49

Китайский марсоход передал фото с Красной планеты

Китайский марсоход прислал "селфи" и фото с Марса. Фото CNSA
Китайский марсоход прислал "селфи" и фото с Марса. Фото CNSA

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Входящий в китайскую исследовательскую миссию "Тяньвэнь-1" марсоход "Чжужун" прислал "селфи" и другие фотоснимки с Марса. Информацию Китайского национального космического управления (CNSA) публикует ТАСС.

Три снимка были сделаны собственными камерами марсохода. Для "селфи" же "Чжужуну" пришлось отъехать на около 10 м на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности и вернуться на исходную позицию. Марсоход также сделал панорамное фото равнины Утопия с места приземления и другие снимки поверхности. На фото посадочной платформы на ее борту можно различить флаг КНР и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года - панду Бин Дуньдунь и китайский фонарик Сюэ Жунжун.

15 мая посадочный модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" с входящим в ее состав марсоходом совершил успешную посадку в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Период работы марсохода "Чжужун" на поверхности планеты составит 92 земных дня.

Также Центральное телевидение Китая сообщает о том, что при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-ди" (CZ-2D) сегодня успешно выведены на орбиту четыре спутниковых аппарата страны. Запуск с космодрома Тайюань состоялся сегодня около 06.03. Полезная нагрузка ракеты включала спутник "Бэйцзин-3", а также три микроспутника "Хайсы-2", "Янван-1" и "Тайкун шиянь - 1".

"Бэйцзин-3" - коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли. Он будет использоваться для мониторинга ресурсов, состояния окружающей среды, городского управления и предупреждения стихийных бедствий. Аппарат "Хайсы-2" - собственность Сямэньского университета - предназначен для исследования экологического состояния шельфовых и прибрежных зон. "Янван-1" принадлежит китайской компании и будет использоваться для поиска и исследования малых планет и астероидов. Микроспутник "Тайкун шиянь-1" - собственность Университета аэрокосмических технологий, он будет задействован в образовательных целях.-0-

Фото CNSA

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