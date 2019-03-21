Китайский самолет на новых источниках энергии успешно выполнил экспериментальный полет

21 марта, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Испытательный самолет на новых источниках энергии "Линцюэ - Н" (LQ - H), разработанный компанией COMAC, успешно выполнил экспериментальный полет в аэропорту Шанцзе китайского города Чжэнчжоу. Полет самолета был стабильным, все системы работали в нормальном состоянии.

В самолете используется гибридная технология водородного топлива и электричества. При сертификации была протестирована технология гибридного привода, состоящего главным образом из водородного аккумулятора и дополненного литиевой батареей.

С января 2019 года летательный аппарат LQ - H успешно выполнил 10 испытательных вылетов.-0-