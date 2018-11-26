Китайский ученый заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. Об этом сообщает портал о науке N+1 со ссылкой на интервью специалиста агентству Associated Press.

По словам ученого, родились девочки-близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ.

Хэ Цзянькуй заявил Associated Press, что отредактировал эмбрионы нескольких пар, проходивших ЭКО, на сегодня одна из процедур закончилась беременностью и родами. По его словам, родители девочек отказались назвать себя и дать комментарии. Следующие попытки пока не проводятся, чтобы убедиться в безопасности состоявшегося эксперимента.

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Ученый утверждает, что лично объяснил всем парам, что имплантация отредактированных жизнеспособных человеческих эмбрионов ранее не проводилась, и пообещал всем родившимся детям медицинскую страховку и регулярные обследования до 18 лет.

"Я чувствую колоссальную ответственность за то, что это не просто первый такой случай, но и пример для всех. Общество решит, что делать дальше (разрешать или запрещать такие исследования)", - сказал Хэ Цзянькуй.

Ученый рассказал, что учился в университете Райса и Стэнфорде в США и теперь работает в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, где у него есть лаборатория и две компании в сфере генетики. До экспериментов с человеческими эмбрионами Хэ Цзянькуй работал с мышами и обезьянами. В своем последнем эксперименте он пытался "отключить" ген CCR5, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникнуть в клетку. В статье Associated Press упоминается метод редактирования CRISPR/Cas9, однако прямого указания на то, что Хэ использовал именно его, там нет.

Также Хэ Цзянькуй опубликовал в сети видеообращение, в котором заявил, что девочки, получившие имена Нана и Лулу, совершенно здоровы.

Первый в США эксперимент по редактированию генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR/Cas9 американские ученые представили летом 2017 года, до этого аналогичные работы проводились в Китае. Во всех экспериментах редактирование проводили в медицинских целях, а эмбрионы впоследствии были уничтожены. Осенью 2017 года британские ученые опубликовали итоги эксперимента, в рамках которого редактирование генома эмбрионов человека впервые применили не для лечения врожденных заболеваний, а в исключительно исследовательских целях.

Редактирование генома на уровне целого эмбриона подразумевает неизбежную передачу изменений по наследству, что вызывает опасения некоторых ученых и политиков. Консенсуса относительно юридического статуса таких исследований в западных странах пока нет.-0-

Фото AP