3 декабря, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайский зонд "Чанъэ-5" завершил сбор образцов грунта на Луне, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Зонд был запущен 24 ноября и 1 декабря он совершил посадку к северу от пика Рюмкера, расположенного в Океане Бурь на видимой стороне Луны. Задачей зонда было собрать первые для Китая образцы из недр и поверхности Луны.

После сбора образцы были герметически запечатаны и перенесены во взлетный модуль, сообщили в CNSA.

Отмечается, что для сбора образцов были использованы два метода - бурильное оборудование и сконструированная механическая рука.

Зонд "Чанъэ-5" также оснащен несколькими полезными нагрузками, включая посадочную и панорамную камеры, детектор структуры лунного реголита и спектрометр лунных минералов.-0-

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