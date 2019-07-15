Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа

15 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Группа программистов из Китая создала приложение, которое помогает искать потерявшихся животных, сообщает TheVerge .

Программа Megvii сможет опознать пса по его отпечатку носа. Дело в том, что у собак эта особенность индивидуальна, как отпечатки пальцев у человека. Владелец может зарегистрировать своего питомца в приложении. Для этого необходимо сделать несколько фото носа с разных ракурсов и добавить в базу программы.

После этого искусственный интеллект проведет анализ и найдет совпадения, предоставив адрес хозяина и контакты потерявшегося животного. Если же пса нет в базе, то его данные отправятся в отдельный список.

К слову, с разработчиками приложения Megvii уже сотрудничает правительство Китая. В стране намерены таким способ бороться с нарушителями, которые гуляют с собакой без поводка по городу. Такой закон действует в Китае с конца прошлого года. -0-