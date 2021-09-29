29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную газету страны Rodong Sinmun.

По данным газеты, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отмечает издание.

Информации о том, какое расстояние пролетела ракета, не приводится. "Хвасон-8" разработала Академия военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений. В январе на 8-м съезде Трудовой партии лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в стране продолжается программа разработки гиперзвукового оружия.

28 сентября Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По предварительным оценкам, она пролетела расстояние почти 200 км, а максимальная высота ее полета составила около 30 км.

КНДР 15 сентября запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, запущенные ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км.-0-