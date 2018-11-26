Команда Беларуси на WorldSkills Asia в Абу-Даби продемонстрирует навыки в IT-профкомпетенциях

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда на чемпионате WorldSkills Asia в Абу-Даби продемонстрирует навыки в восьми профессиональных компетенциях, преимущественно IT-направлений, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский отметил, что выбранные профессиональные компетенции совпадают с направлениями развития цифровой экономики Беларуси. Свою основную задачу на чемпионате команда видит в том, чтобы усовершенствовать навыки, установить новые контакты на экспертном уровне.

Соревнования в Абу-Даби стартуют 27 ноября. По словам Валерия Голубовского, это очень важный этап в подготовке национальной сборной к международному чемпионату WorldSkills, который пройдет в 2019 году в Казани. Молодые люди смогут не только проверить свое профмастерство, но и психологическую устойчивость. Их ожидает серьезная конкурентная борьба - участниками WorldSkills Asia станут также представители Республики Корея, Индии, Японии, Германии, США и других стран.

WorldSkills - известные во всем мире крупнейшие соревнования по профессиональному мастерству, своеобразные олимпийские игры для начинающих рабочих и специалистов. Они проводятся каждые два года в международном формате на протяжении более 60 лет. В состязаниях принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты, учащиеся лицеев и колледжей в возрасте до 22 лет. Движение WorldSkills нацелено на популяризацию рабочих профессий в современном обществе, повышение их привлекательности среди молодежи.-0-