Команда из Беларуси завоевала первое место на FIRST Global Challenge 2019

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда из Беларуси завоевала первое место на международном соревновании по робототехнике FIRST Global Challenge 2019 в Дубае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Всего в турнире участвовало 189 команд. Беларусь представляли двое школьников и трое студентов.

FIRST Global Challenge - ежегодное международное соревнование по робототехнике. Его организатором выступает ассоциация International First Committee Association. В этом году конкурс назывался Ocean Opportunities. Перед участниками стояла задача - очистить океан от загрязняющих веществ. -0-