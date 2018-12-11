Команда Nemiga Gaming выиграла финальный турнир по киберспорту в дисциплине CS:GO

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киберспортивная команда Nemiga Gaming выиграла финальный турнир серии "МЭТА" в Минске в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации киберспорта.

В решающей стадии турнира выступили победители квалификации BenZogang, NoBrain, а также Nemiga Gaming и GoodJob, последняя ранее была известна под названием FCDB Esports и выступает под патронатом брестского "Динамо".

Финал турнира получился упорным. Игроки из Nemiga Gaming и GoodJob хорошо знакомы с возможностями друг друга. Победитель определился в пятом поединке. Команда Nemiga смогла выиграть со счетом 3:2 и стать обладателем Br1,6 тыс. Общий призовой фонд финального раунда составил Br3 тыс.

Белорусская федерация киберспорта проводит серию турниров "МЭТА" в нескольких дисциплинах. Соревнования популяризируют киберспорт в стране и повышают профессиональный уровень белорусских киберспортсменов.-0-