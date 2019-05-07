7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда The Nemigamans победили в турнире МЭТА'19. Dota 2 по киберспорту, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале одна из ведущих белорусских киберкоманд победила ребят из Pavaga Junior со счетом 2:0. Команда, по мнению экспертов, является одной из самых перспективных. Белорусы уверенно прошли квалификацию на Всемирных кибериграх и в июне поборются за выход в финальную стадию престижных соревнований на региональном отборе в Греции.

Турнир МЭТА'19. Dota 2 проводится на регулярной основе, призовой фонд состязаний составляет Br3 тыс.

Белорусская федерация киберспорта также продолжает другой проект "Битва городов" в разделе Dota 2. Следующие отборочные соревнования состоятся в Гродно 19 мая.-0-