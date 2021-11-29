Командный хакатон по программированию прошел в Могилеве

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной турнир по программированию "Командный хакатон CodingFest-6" прошел в Могилеве. На заочной части конкурса было представлено 16 проектов в различных номинациях. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель проекта ОАО "Могилевское агентство регионального развития" Светлана Янукович.

"Всего на заочном этапе было 16 проектов в номинациях "Образование и культура", "Здравоохранение", "Коммунальное хозяйство", "Социальные проекты". Тематика идей была самая разнообразная: мобильное приложение для взаимодействия пациентов с учреждениями здравоохранения, приложение для мониторинга уровня воспитанности, тренажер по математике, тренажер по допризывной подготовке и многое другое", - отметила руководитель проекта.

В финал турнира вышли 7 проектов - работы представителей средней школы №18 Могилева, Бобруйского лесотехнического колледжа, могилевских технологического и социально-гуманитарного колледжей, а также Белорусско-Российского университета.

Финальный день творческого соревнования состоял из двух частей. В первой половине мероприятия прошли мастер-классы от специалистов IT-сферы. "Во второй части финального дня разработчики идей встречались с менторами из IT-компаний, где презентовали свои разработки, демонстрировали возможности программ, - отметила Светлана Янукович. - Каждый участник здесь мог не только показать свои наработки, но и получить советы по реализации проекта, узнать о перспективах и возможных доработках от специалистов и профессионалов".

Победителем хакатона стал проект MedClub команды Социально-гуманитарного колледжа УО "Могилевский государственный университет им.А.А.Кулешова". Второе место заняла команда филиала БГТУ "Бобруйский государственный лесотехнический колледж" с проектом "Разработка Web-платформы JDC". Третье место разделили команды средней школы №18 с проектом "Тестируй и повторяй" и студентов Белорусско-Российского университета с разработкой "Тренажер для допризывной подготовки".

Областной турнир по программированию проходит в регионе с 2016 года. Организатором выступает Могилевское агентство регионального развития совместно с комитетом экономики и главным управлением по образованию Могилевского облисполкома.-0-