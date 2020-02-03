Компания Apple может лишиться деталей для производства iPhone

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за борьбы с коронавирусом может возникнуть дефицит деталей у американских компаний для производства iPhone, автомобилей. Также есть риск нехватки лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

"Борьба с распространением коронавируса грозит лишить американские компании деталей и материалов, необходимых им для производства iPhone, автомобилей, приборов, а также лекарств для лечения заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, гипертонии и малярии", - отмечает издание. Авторы материала также обращают внимание, что меры по борьбе с вирусом повышают потенциальный экономический ущерб. Крупные авиакомпании США и Европы прекращают грузовые и пассажирские рейсы в Китай на срок до двух месяцев. В газете замечают, что такие американские корпорации, как General Electric, Caterpillar, Chrysler, General Motors и Ford зависят от того, что сделано на китайских заводах.

Издание считает, что в нынешних условиях на рынке производители бытовой электроники относятся к числу наиболее уязвимых, поскольку многие игровые приставки, смартфоны и планшеты производятся в Китае. Газета напомнила, что компания Apple объявила о закрытии всех своих офисов и розничных магазинов в Китае, где в прошлом году объем продаж составил $44 млрд, по 9 февраля включительно из-за коронавируса.-0-